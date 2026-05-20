◇ア・リーグホワイトソックス2−1マリナーズ（2026年5月19日シアトル）ホワイトソックスは19日（日本時間20日）、敵地でのマリナーズ戦に2−1で勝利し、貯金を再び2とした。現在17本塁打でリーグ単独トップの村上宗隆内野手（26）は、0−1の9回先頭打者で四球を選び（出塁時に代走が送られて交代）、この回の逆転劇に結びつけた。結果は2打数無安打、2三振、2四球。安打はでずも、価値ある四球で勝利に貢献した。試