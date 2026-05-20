【第28話】 5月20日 公開 第28話を読む 【拡大画像へ】 フレックスコミックスは5月20日、ねこ末端氏によるマンガ「嘘彼氏でもいいからとにかくシたいましろちゃん」第28話をCOMICメテオにて公開した。 大鷺とえまがキスしそうになった時にモヤモヤしたことを三島さんに相談するましろ。どちらに嫉妬しているかを考えるが、2人とも独占したいようで……。 「嘘彼氏でもいいからとにかく