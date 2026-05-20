【第33話】 5月20日公開 第33話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は5月20日、ひな姫氏のマンガ「くっ殺せの姫騎士となり、百合娼館で働くことになりました。」第33話を竹コミ！で無料公開した。 4日間の行脚を終え、月の神殿・麓の町に到着した一同。彼女たちは月の天子がその身を苦行に晒す「信託の儀式」を目にすることとなる。 なお、竹コミ！では最新話となる第34話も90コインで公開