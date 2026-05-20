&TEAMライブ参戦卓球女子の張本美和（木下グループ）が19日、自身のSNSを更新。オフのライブ参戦を報告した。張本が手にしていたあるアイテムに、ファンから多くの反響が寄せられている。張本はSNSに「『2026 ＆TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’ in JAPAN』神奈川公演に参戦しました！」と記し、2枚の写真を投稿。13〜14日に行われたグローバルボーイズグループ「＆TEAM」のコンサートに初参戦したことを報告した。