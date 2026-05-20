5月19日、部活生を応援するトレーニングブランド『LEADING EDGE（リーディングエッジ）』を展開する株式会社YOCABITOは、バスケットボールのドリブル音を半減させる静音バスケットボールのNEWカラーを発表した。 LEADING EDGEは「部活生の夢を叶えるトレーニングパートナー」をコンセプトに、最適なスポーツ練習用器具を提供。バスケットボール分野でもさま