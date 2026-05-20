富山グラウジーズは5月20日、藤永佳昭が契約満了に際し、チームを退団することを発表した。藤永はすでに移籍先が決定しているため、Bリーグの自由交渉選手リストには公示されない。 4月に34歳の誕生日を迎えた藤永は、175センチ75キロのポイントガード。北陸高校、東海大学を経て、アースフレンズ東京Zでプロキャリアを始めた。名古屋ダイヤモンドドルフィンズでBリーグ初年度を迎え