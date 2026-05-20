ＨＡＮＡＴＯＵＲＪＡＰＡＮが冴えない動き。午前１１時３０分ごろに発表した４月度の月次業績速報で、主力の旅行事業の取扱高が前年同月比３．８％減となり、２カ月連続で前年実績を下回ったことが嫌気されている。 出所：MINKABU PRESS