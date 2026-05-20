セガサミーホールディングスが堅調。この日、英投資会社マラソン・アセット・マネジメントがセガサミーの株式について、新たに５％を超えて保有していることが明らかになり、材料視されたようだ。同日、提出された大量保有報告書によると、マラソン・アセットの保有割合は５．１３％となっている。報告義務発生日は１５日。保有目的は「長期投資（投資一任契約に基づく顧客の資産運用のため）」としている。