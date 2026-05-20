5月20日、B2西地区の鹿児島レブナイズは、兒玉貴通との契約満了を発表した。すでに移籍先は決定しており、後日該当クラブから発表されるという。 福岡県出身で33歳の兒玉は、166センチ70キロのポイントガード。地元の県立宗像高校から大東文化大学へ進学すると、4年次のインカレで優秀選手賞とアシスト王に輝いた実績を持つ。 2014年に大塚商会アルファーズ（現越谷アルファーズ）へ入団し、その