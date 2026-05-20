17LIVEが運営するライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」のVライバープロダクション「NexuStella（ネクサステラ）」は、あらかじめ用意された3体のキャラクター立ち絵に“魂”を吹き込む新たなVライバーを募集する『NexuStella 魂募集オーディション』を、6月1日から6月30日にかけて開催することを発表した。 【画像あり】オーディションで募集する3人のキャラクター 「NexuStella」は