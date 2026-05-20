「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２０日午後１時現在で三菱商事が「買い予想数上昇」４位となっている。 三菱商は反落、一時１５７円安の５３６２円まで下押す場面があった。前週末１５日に上場来高値６０１２円をつけたが、今週に入って利益確定売り圧力が顕在化した。５日移動平均線が下降転換するとともに、同移動平均線から大きく下放れており、５２００円近辺を横に走る２５日移動平均線が