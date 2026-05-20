5月20日（現地時間19日）。ダラス・マーベリックスは、ジェイソン・キッドHC（ヘッドコーチ）が退任すると発表した。これは双方合意による契約解除で、別々の道を歩むことになった。 『ESPN』によると、キッドHCは契約期間が4年残っていて、サラリー総額は4000万ドル（約63億2000万円）以上とのこと。ただ、マブスは約2週間前にバスケットボール運営部代表兼ガバナーへ、以前トロント・ラプ