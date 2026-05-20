高千穂交易は後場に入り底堅い動きを見せている。午後１時ごろ、米シリコンバレーの冷却技術企業フロア・システムズ社（カリフォルニア州）と、日本で初となる代理店契約を締結したと発表しており、これを好材料視した買いが下値に入っているようだ。 フロア・システムズ社は、急速に進化するテクノロジー業界が直面する熱問題に対し、世界初のソリッドステート・アクティブ冷却デバイス「ＡｉｒＪｅｔ」