17LIVEは、ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」が推進する野球普及プロジェクト『野球って17（いいな）』の初代アンバサダーとして、元プロ野球選手の石川駿氏と契約を締結したことを発表した。 『野球って17（いいな）』は、ライブ配信を通じて野球関連コミュニティを形成し、野球というスポーツの普及促進に貢献することを目的としたプロジェクト。2025年1月にスタートしたプロ野球選手・近藤健介率