ブライトンMF三笘薫が、クラブが選出する年間最優秀ゴール賞を3年連続で受賞した。負傷離脱期間があったものの、今季もブライトンの主軸としてプレーした三笘はプレミアリーグ第37節終了時点で25試合3得点1アシストを記録していた。しかし、今月9日に行われた第36節ウォルバーハンプトン戦での負傷により、今シーズンの残り試合の欠場が決定。北中米W杯に臨む日本代表メンバーからの選外も決まった。リーグ戦は残り1試合残っ