異世界ファンタジーといえば、主人公がチート能力で伝説を作る王道ものが定番です。けれど、「ひと味違う作品が読みたい」と思う方も多いのではないでしょうか。 今回ご紹介するのは、勇者パーティーの一員だった大賢者にもかかわらず、伝説には残らなかった主人公の物語。数千年間の石化から目覚め、第二の人生を歩む『伝説に残らなかった大賢者』です。 本作は『ネット小説大賞』で2万作品以上の応募作からグ