開催：2026.5.20 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 5 - 3 [ジャイアンツ] MLBの試合が20日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとジャイアンツが対戦した。 Dバックスの先発投手はライン・ネルソン、対するジャイアンツの先発投手はランデン・ループで試合は開始した。 1回裏、さらにセカンドが悪送球でDバックス得点 ARI 1-0 SF 2回表、4番 ラファエル・ディバー