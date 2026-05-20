開催：2026.5.20 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 4 - 5 [ドジャース] MLBの試合が20日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとドジャースが対戦した。 パドレスの先発投手はグリフィン・キャニング、対するドジャースの先発投手はエメ・シーハンで試合は開始した。 1回表、3番 フレディ・フリーマン 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでドジ