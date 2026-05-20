【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『SONGS』にデビュー52年目のTHE ALFEEが登場。 3人の色彩豊かなボーカルと、親しみやすいキャラクターで人気を集め、若い世代のファンも増え続けているというTHE ALFEE。 この4月には、これまで積み上げてきたライブの本数が3,000を突破し大きな注目を集めた。 今回は、そんなTHE ALFEE最大の魅力である＜ライブ＞にフォーカスを当てていく。 ■大泉も“