【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』の第1弾出演アーティスト82組が発表。併せてチケット第1次抽選先行もスタートとなった。 ■チケット第1次抽選先行もスタート 『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』は2000年からスタートした日本最大の音楽フェスティバル。2026年も5日間にわたり、音楽シーンを牽引する115組のアーティストがパフォーマンスを繰り