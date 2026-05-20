ナショナルズのジェームズ・ウッド外野手は19日（日本時間20日）、本拠地メッツ戦に「1番右翼」で先発出場。2回裏の第2打席に今季13号となるランニング満塁本塁打を放った。飛躍が期待される23歳がマークした2022年以来の“珍記録”に、MLB公式サイトや現地記者も驚きを示している。 ■ナショナルズ・パークで記録 ナショナルズの本拠地ナショナルズ・パークで行われた一戦で、2022年以来となる珍しい