19日都内で、ファンケル「老化への挑戦」事業戦略&新CM発表会が行われ、俳優の井川遥（49）が登場した。【映像】アシンメトリーな白いワンピース姿の井川遥（全身姿も）発表会では、健やかに美しくいるための秘訣を聞かれ「運動」と答えた井川。20歳ごろから通っているというジムでのトレーニングについて明かした。井川「ジムではマット運動でストレッチや筋肉にアプローチするようなトレーニングと、必ずその後でアクア