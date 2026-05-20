お笑い芸人でミュージシャンとしても活動する狩野英孝（44）が20日、Xを更新。自身のバックバンドに参加したギタリストで、脳浮腫の手術を受けることを報告した元シンフォニックメタルバンドCROSS VEINのMASUMIにエールを送った。MASUMIは17日、自身のXで「先日、脳に浮腫が見つかり、精密な検査と摘出手術を受けることになりました」と報告し、「もともとは腰の不調や足の痺れから『ヘルニアの後遺症かな？』と思っていたのですが