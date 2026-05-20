プロ野球史上最年長となる３８歳３か月で、阪神のドリスが通算１００セーブを達成した。２０１６〜１９年に阪神でプレー後、米大リーグや日本の独立リーグを経て、昨季チームに復帰。史上３９人目の偉業を成し遂げ、「キャリアで何か記録を達成できたのは初めて。ファンや仲間に感謝したい」と感慨深げだった。（豊嶋茉莉）舞台は突然巡ってきた。今月２日、甲子園で行われた巨人戦。６点リードの九回、モレッタが一死も取れず