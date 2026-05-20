◇ナ・リーグドジャース5−4パドレス（2026年5月19日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数2安打で4試合連続マルチ安打をマーク。チームも1点差ゲームをものにし、首位奪還に成功した。初回の第1打席は相手先発でエンゼルス時代の同僚、キャニングから左翼線二塁打を放ち、チャンスメーク。フリーマンの先制2ランを呼び込んだ。3回