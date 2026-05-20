元AKB48でタレントの高橋みなみが20日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。全国で相次ぐクマの出没に驚いていた。19日には東京都奥多摩町日原の山中で年齢、性別不明の遺体が見つかったと報じられた。周囲の状況からクマに襲われた可能性が高いという。番組では今月16日に山口県柳井市、同18日に東京都八王子市に出てきたクマの映像が流れた。八王子出身の高橋は、「気をつけなければいけないのはニュースで分かっ