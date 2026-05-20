Snow Man阿部亮平（32）が20日、都内で行われた「ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会」に登壇した。ベンチャーサポートグループは全国に拠点を構える総合士業グループで、「日本を企業先進国へ」をブランドメッセージに掲げている。Snow Manのグループ活動に加えて、キャスター業にも挑戦するなど可能性を開拓し続ける姿から阿部がアンバサダーに起用された。阿部は就任にあたり、自身の名前が入った特注の特大名刺を贈