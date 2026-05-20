● 多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。日本人独立時計師・浅岡肇が立ち上げた腕時計ブランドは?「独立時計師」とは、時計メーカーに所属せずに、自分でアトリエを構えて時計を独自に製作する人物のことです。スイスの高