昭和史に残る猟奇事件として、今なお語り継がれる「阿部定事件」。愛人を絞め殺し、その局部を切り取って逃走――。あまりにも衝撃的な事件は、なぜ時代を超えて人々を引きつけ続けるのか。“妖婦”と呼ばれた阿部定の知られざる素顔に迫る。『アナザーストーリーズ阿部定事件〜昭和を生きた妖婦の素顔〜』より写真提供：毎日新聞社○昭和を震撼させた「阿部定事件」きょう20日(21:15〜)にNHK BSで放送される『アナザーストー