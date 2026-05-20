コロンビア3部でプレーするDF山中敦史コロンビア3部のクラブ・デポルティーボ・ディストリト・エリートに所属するDF山中敦史は、現地時間5月12日に行われた全国選手権のコマンド・ガラクティコ戦で歴史的な快挙を成し遂げた。後半25分からピッチに立つと、チームは9-1で大勝。コロンビア紙「エル・ヌエボ・ディア」は「コロンビアサッカー界は前例のない出来事を記録した」と、公式戦に出場した初の日本人選手となった33歳を報じ