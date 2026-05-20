ちょっとした手土産や差し入れに助かるのが【シャトレーゼ】のスイーツ。種類が豊富で価格もリーズナブルなものが多いため、予算に合わせて選ぶことができます。今回はそのなかから、おすすめの「手土産向けスイーツ」を紹介します。個包装になっている商品を集めたので、ぜひ参考にしてみてください。 2種のクリームが贅沢！ こちらは、「ダブルシュークリーム 北海道純生ク