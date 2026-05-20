◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２０日、栗東トレセン桜花賞に続く２冠を狙うスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は坂路で単走。ゆったりとしたリズムを刻むように、５６秒０で駆け上がった。「コンディションとしては桜花賞よりいいなと感じています。距離については我々は深く考えず、とにかくスターアニスを競馬で動かせられるような心身の充