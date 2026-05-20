職場での人間関係は、日々のモチベーションを左右する大切な要素。苦手だった人の意外な一面がふと垣間見えたりすると、それまでの印象ががらりと変わったりもしますよね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 雲の上の存在、「怖い社長」