◆米大リーグパドレス４―５ドジャース（１９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャースが１９日（日本時間２０日）、首位攻防戦の敵地・パドレス戦に逆転勝利を収め、トップの座を奪還した。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、マルチ二塁打で直近６戦で５度目の複数安打で勝利に貢献した。大谷は初回の１打席目は逆方向の左翼線にはじき返すと、快足を飛ばして二塁打にした。６戦連続