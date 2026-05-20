文化放送の水谷加奈アナウンサーが２０日、水曜パートナーを務めるタレントの大竹まことがパーソナリティーの同局「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜・午前１１時半）を休んだ。大竹が「今日のパートナーは？」とふると、アシスタントで同局の砂山圭太郎アナが「今日のパートナー、お休みなんですよね。水谷加奈ちゃん、お休みでございます。体調不良のためお休みとなっております」と理由を明かした。これに大竹