◆米大リーグパドレス―ドジャース（１９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャースが１９日（日本時間２０日）、首位攻防戦の敵地・パドレス戦の９回にラッキーな形で勝ち越した。１死からマンシーが四球を選ぶと、代走にコールが送られた。直後にスタートを早く切りすぎて飛び出したが、守護神ミラーが暴投。一気に三塁まで進塁すると、パヘスの右犠飛で勝ち越した。大谷翔平投手（３１）は「１番・Ｄ