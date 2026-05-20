記事ポイントELEMOs株式会社が「第2回 地域福祉EXPO」（東京ビッグサイト）に特定小型四輪4モデルを出展ハイエンドモデル「ELEGRAN G-class」の実車が本邦初公開、着座体験が可能全モデル免許不要（16歳以上）で車道・歩道の両方を走行できる 免許不要の特定小型電動四輪を手がけるELEMOsが、2026年5月13日（水）から15日（金）にかけて東京ビッグサイトで開催される「自治体・公共Week 2026」内の「第2回 地域福祉EXPO」（ブ