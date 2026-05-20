記事ポイント加熱ヒーター・脱臭装置不要で、40〜60℃の低温域で有機物をほぼ完全分解ニオイ・排水ゼロを実現する乳酸菌酵素＋触媒（RHS）の独自技術2026年5月20日〜22日の「NEW環境展」東3 A301ブースで展示 食品工場や病院、介護施設が長年頭を悩ませてきた生ごみの腐敗臭・大量排水・保管スペース不足という三重苦に、新たな解決策が登場します。WEF技術開発が開発した「Hi-Mimosa（ミモザ）」は、加熱ヒーターや脱臭装置