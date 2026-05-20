記事ポイントスマートドクタープロ 大阪心斎橋本店が、広帯域無線通信テスタ「Rohde & Schwarz CMW500」による修理後の電波検証プロセスを公開します同一機種でもソフトウェア更新や個体差により電波特性が変動することを、年間約6万件の修理実績から確認していますISO9001:2015認証下で運用する「診断料制度」により、修理前の正確な診断と透明性の高い見積もりを実施しています iPhoneをはじめとするスマートフォンの修