記事ポイント保育施設の口コミ関連データ約170万件超と約20万人規模の保育士接点を活用した、自治体向け人材確保支援サービスが提供開始都市部の保育士約79.7%が地方保育園での短期就業体験に関心を持つと調査で明らかに無償トライアルから年間契約まで段階的に導入できる料金モデルを採用 2026年4月に全国で本格開始された「こども誰でも通園制度」を受け、保育ニーズの拡大と保育士不足という構造的課題への対応が、多くの