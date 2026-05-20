記事ポイント小峰無線電機がφ48mm×37.2mm・重量30gのヘリカルアンテナ一体型GNSSユニット「RJHelical-01」を参考出展u-blox社製ZED-F9Pを内蔵し、L1・L2の2周波受信に対応した同社初のヘリカルアンテナモデル2026年5月27日（水）〜29日（金）、東京ビッグサイト南展示棟で開催される「第3回SPEXA」小間番号S13-27に展示 小峰無線電機が、2026年5月27日（水）から29日（金）まで東京ビッグサイト南展示棟で開催される「第3回