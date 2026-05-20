記事ポイント東京建物のマンションブランド「Brillia」が平面作品専門の公募展「Brillia Art Award Wall 2026」の作品募集を2026年5月12日より開始入賞2組に賞金各20万円と約6カ月間の展示機会、応募締切は2026年7月8日（消印有効）年齢・国籍・プロアマ・個人グループを問わず応募可能、入賞作品は新宿センタービルのエントランスに展示 東京建物が展開するマンションブランド「Brillia」が、平面作品を対象とした公募展「Br