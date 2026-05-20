記事ポイント道の駅福良・藤の棚街道（約70m）に7色・約100本の傘が並ぶ「アンブレラスカイ2026」が2026年6月1日から8月31日まで開催されますInstagramフォトコンテストが同時開催され、入賞者5組10名にうずしおクルーズペア招待券が贈られます雨天乗船者全員に雨具を無料配布するキャンペーンも実施されます 淡路島南端・福良の夏を彩る「傘の街道」が、今年も道の駅福良に登場します。ジョイポート淡路島が運営する「アンブ