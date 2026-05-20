若手バレエダンサーの登竜門とされるアメリカの国際コンクールで、上田市出身の中学1年生、片山大岳さんが9歳から11歳を対象にした部門で1位に輝きました。片山さんは、アメリカ・テキサス州で行われた「ユース・アメリカ・グランプリ」の9歳から11歳を対象にしたプリコンペティティブ部門の男子クラシックに出場し、最高位に輝きました。片山さんは、長野に本部を置く白鳥バレエ学園に3歳から通い、今は週6日レ