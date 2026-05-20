記事ポイント斎藤工、永尾柚乃、松本まりから豪華キャストが2026年5月15日にカンヌへ集結映像監督・新鋭クリエイターによるプレゼンテーションや盆栽・大衆演劇などの文化プログラムも実施翌16日には国際映画関係者を交えたシンポジウム「JAPANESE NIGHT Symposium 2026」も開催 俳優・filmmakerの斎藤工、俳優の永尾柚乃と松本まりか、そして気鋭の映像監督陣が、フランス・カンヌに一堂に会します。JAPANESE NIGHT運営事務