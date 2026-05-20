記事ポイント京都のカジュアルイタリアン「ダニエルズ」が年4回のパスタコンクールを開催第一回グランプリは「駿河湾産桜エビと空豆のスパゲッティ」で、販売1か月で累計580食以上を達成グランプリ作品は全6店舗に3か月間掲載され、考案スタッフには販売数連動のインセンティブが支給される 京都・錦市場の入口で1995年に創業したカジュアルイタリアンレストラン「ダニエルズ」が、スタッフ参加型の商品開発プロジェクト「Dan