【新華社北京5月20日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は20日午前、国賓として訪中したロシアのプーチン大統領と北京の人民大会堂で会談した。習主席は、より質の高い中ロの全面的戦略協力を通じて、両国の発展と振興を後押しすべきだと指摘した。