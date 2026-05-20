記事ポイント2026年6月20日・21日、和歌山ビッグホエールで「プリンスアイスワールド和歌山公演」が開催される市内宿泊者限定の抽選で、出演者直筆サイン入りパンフレットが当たるキャンペーンを実施キッチンカーマルシェ・土産品センター10%割引など、和歌山グルメと物産を楽しめる4つの特別企画が展開される フィギュアスケートの公演に、和歌山ならではの食や物産が加わる特別な2日間が用意されています。和歌山市役所観光