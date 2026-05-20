日本列島はこのところ各地で気温が上昇している。18日には大分県日田市で最高気温35.3度、兵庫県豊岡市でも35.3度を記録し、今年初となる猛暑日（35度以上）を記録した。 気象庁によると、この時期に猛暑日となったのは1993年（5月13日）、2023年（5月17日）に続いて観測史上3番目の早さというが、梅雨明け後の本格的な暑さを前に、早くもエアコンの注文が殺到しているという。 「東京都内のエアコン業者では例年6月ごろからエ