日本テレビで19日、ニュース番組『news zero』（月〜木後11：00／金曜後11：30）が放送され、藤井貴彦アナウンサーが40秒近くにわたって“闇バイト”に手を染めようとしている少年らに対してメッセージを伝えた。【画像】「闇バイト経験がある」驚きのアンケート結果番組では、栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件について詳しく報じた。解説では「やらなければ自分がやられる」といった意識から、少年は凶行に及ぶまでエ